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برلمان

سرقتها تقتل الأطفال.. طلب إحاطة بشأن أغطية البالوعات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
ماجدة بدوي
تقدّم النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن انتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة ووفاة أطفال نتيجة السقوط فيها.

ولفت النائب في بيانه، الثلاثاء، إلى وقوع حادث مأساوي، في محافظة الجيزة، حيث توفى طفل في الرابعة من عمره، عقب سقوطه فى بيارة صرف صحي أمام نادي الطالبية المتفرع من شارع الهرم.

وأكد أن الحادثة ليس الأول من نوعه في محافظة الجيزة خاصة وباقي محافظات الجمهورية، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة.

وأوضح أنه في الحالة الأخيرى سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، خلال مروره أمام نادي الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث.

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