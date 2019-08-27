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حوادث

تجديد حبس آية علاء 15 يوما على ذمة التحقيقات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:41 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس آية علاء 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

تواجه المتهمة بالقضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

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