نائبة كفر الشيخ: تقاعس غير مقبول من الحكومة عن تطوير الطرق

انتقدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، تقاعس الأجهزة المعنية في تطوير وترميم الطرق بالمحافظة، مشيرة إلى أنه رغم المشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها إلا أن المحافظة تعاني أشد المعاناة من سوء الحالة العامة للطرق التي ترابط مراكزها.



وأشارت في بيان لها، إلى أنها تقدمت بالعديد من الأدوات الرقابية في هذا الشأن، إلا أنه لا توجد استجابة، مما يسبب استياء بالغ وشكاوى من المواطنين بشكل مستمر من سوء هذه الطرق، لافتة إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإعادة رصف هذه الطرق ورفع كفاءتها.



ولفتت النائبة إلى وجود طرق حيوية تعاني من الإهمال والتكسير والمطبات التي تسبب حوادث مستمرة وتوجد معاناة حقيقية للمواطن والمترددين على المحافظة خلال فصل الصيف.