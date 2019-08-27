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كيف تحسب زكاة المال لمحلك التجاري؟.. البحوث الإسلامية يوضح

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:36 ص
زكاة المحلات التجارية
زكاة المحلات التجارية
عبد الرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يتم حساب مقدار أموال الزكاة للمحلات التجارية، بتقدير قيمة البضاعة التي بدأ بها صاحب المحل مشروعة، والتي تُباع وتُشترى، لا المُستهلكة، ويتم إخراج زكاتها في حال بلغت النصاب.

وأوضح "البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: "لدي محل كيف أحسب الزكاة؟"، أنه يجب على صاحب المحل حساب قيمة البضاعة التي بدأ بها مشروعه، والتي تُباع وتُشترى، وليست مستهلكة كالآلات وغيرها، منوهة بأنها في حال بلغت هذه البضاعة بمفردها أو بما يملكه من أموال نصابًا وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وتابع "البحوث الإسلامية": ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة من يعول، فإن الواجب عليه بعد مرور عام هجري أن يُعيد حساب البضاعة والأموال فإن كانت ما زالت متجاوزة النصاب وجب عليه إخراج زكاة قدرها 2.5% وإن نقصت الأموال عن النصاب فلا زكاة عليه.

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