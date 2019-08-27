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اقتصاد

اتحاد الصناعات: الانقطاع المتكرر للكهرباء يهدد 600 ورشة سجاد يدوى بالمنوفية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:46 ص
صناعة السجاد اليدوى
صناعة السجاد اليدوى
ولاء عبد الكريم
تعتزم غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب الضرر الذى لحق بـ 600 ورشة تعمل بالسجاد بساقية ابو شعرة بمحافظة المنوفية نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وقال مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، فى بيان للغرفة اليوم، ان عملية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر فى اليوم الواحد يؤثر على العملية الإنتاجية لورش ساقية ابو شعرة، لافتا إلى أن القرية تتضمن 80٪ من صناعة السجاد اليدوى فى مصر.

وأضاف عمران ، أن القرية تعاني خلال الفترة الحالية بانقطاع دائم في الكهرباء وهو ما يؤثر سلبا في آلية العمل والالتزام بالتعاقدات الخاصة بـ المصنعين بالقرية.

وناشد عمران، وزارة الكهرباء بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار بإنتاج مصر من السجاد اليدوى، خاصة وأن بعض الورش تلجأ إلى التوقف عن العمل لنصف اليوم، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء يتنافى مع تصريحات الوزارة بخصوص وجود فائض من الكهرباء وهو ما أعلنته الوزارة خلال الفترة السابقة.

ولفت رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إلى أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يتسبب فى تعطيل العمل فى الورش المنتجة للسجاد اليدوى بالقرية، الأمر الذى يضر بالتعاقدات الخاصة بتلك الورش، بينها تعاقدات تصديرية.

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