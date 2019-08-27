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حوادث

سقوط تاجر عملة في بنها وبحوزته 38 ألف دولار أمريكى

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:36 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عامل لممارسته نشاط غير مشروع والتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية، نظير تحصله على نسبة أرباح في بنها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول بنها وأكدتها التحريات السرية، تتضمن قيام "ع. ع. ع" 41 سنة عامل بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية نظير تحصله على نسبة أرباح.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته مبلغ 38.750 ألف دولار أمريكي، وذلك حال استقلاله الدراجة النارية ملكه تحمل لوحات معدنية رقم ق ل و9456.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار والدراجة الناريه لتسهيل الانتقال بها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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