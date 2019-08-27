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محافظات

للاستيلاء على المال العام.. محافظ المنيا يغلق أحد المخابز ويستبعد موظفا بتموين دير مواس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:19 م
صدى البلد
ايمن رياض
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، استبعاد أحد الإداريين العاملين بمكتب تموين كفر خزام التابع لإدارة تموين دير مواس، ونقله إلى مقر الوحدة المحلية لمركز العدوة.

كما قرر المحافظ إغلاق أحد المخابز بناحية كفر خزام لأجل غير مسمى، لقيام الموظف باستخدام بطاقات تموينية محرزة على ذمة محضر، بمساعدة مالك أحد المخابز وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أحد الإداريين العاملين بمكتب تموين كفر خزام التابع لإدارة تموين دير مواس، استلم 123 بطاقة تموينية ذكية، خاصة بحرز مضبوطات علي ذمة محضر، ليتم تسليمها لأصحابها، إلا أنه بالفحص عن طريق إدارة تموين دير مواس، تبين أن تلك البطاقات تابعة لإدارة تموين ملوى، وتم مخاطبة النيابة بنتيجة الفحص، وخلال تلك الفترة، قام الموظف بالاحتفاظ بالبطاقات واستخدمها لمدة 10 أيام، حيث قام باستخدامها "ضربها" على ماكينة صرف الخبز، بالتواطؤ مع أحد المخابز بناحية كفر خزام.

وأضاف "يوسف" أنه بالفحص عن طريق الحاسب الآلي، تبين صرف 22045 رغيف خبز، بمبلغ 26675 وهي قيمة ما استولى عليه من الدعم، وتم إلزامه بسداد تلك المبالغ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة.

وأكد محافظ المنيا أنه لا أحد فوق القانون، مشددا على تفعيل الرقابة والمتابعة لضبط اداء الجهاز الاداري بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط مباشرة الوظيفة العامة.

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