رحيل الفنانة المغربية أمينة رشيد بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، أمس الاثنين عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم بمدينة الدار البيضاء.



وتعتبر أمينة رشيد من رائدات المسرح والتليفزيون والسينما في المغرب، حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات وغيرها، وأكثر من 600 عمل تليفزيوني.



كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية من أشهرها "البحث عن زوج امرأتي" لمحمد عبدالرحمن التازي عام 1993، و"للا حبي" لنفس المخرج 1996 و"مصير امرأة" لحكيم نوري 1998، و"فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت" لحكيم نوري 2000، و"ملائكة الشيطان" لأحمد بولان، و"القلوب المحترقة" لأحمد المعنوني 2007.



أما عن آخر ظهور لها، فكان في 23 يوليو الماضي، خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة.