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حوادث

جثة متفحمة وذبح في الرقبة.. المتهم: مررت بأزمة مالية فسرقت المجني عليه

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:49 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد العيسوى
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، باستعجال تقارير الطب الشرعي لجثة سائق قتل على يد موظف بمصر الجديدة.

بداية الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تاكسي، والعثور على جثة سائقها فيها وضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته الهروب، وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، فيما تبين من مناظرة الجثة أنها لذكر في العقد الثالث من العمر مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وجروح متفرقة في كفيه الأيمن والأيسر، فضلا عن احتراق السيارة التاكسي، والعثور على سلاح الجريمة "سكين" وملوث بدماء المجني عليه، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم أقر بمشاهدته السيارة حال اشتعالها بجوار أحد أعمدة الإنارة، فقام بالفرار خشية انفجارها وحدوث إصابته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم وأنه وراء مقتل قائد السيارة.

ومن خلال إعادة مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تعرضة لواقعة سرقة هاتفة المحمول بالإكراه أثناء سيره بمنطقة سكنه، ارتكب جريمته.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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