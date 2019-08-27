ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية : تلقينا 700 طلب لتخصيص أراض بالأمر المباشر‎

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:11 م
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
آمنة عبد العظيم
قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،إن الهيئة تلقت نحو 700 طلب لتخصيص أراضي بآلية التخصيص المباشر الجديدة التي أقرتها الهيئة.

وأوضح عباس في تصريحات له اليوم على هامش مشاركته بمؤتمر ثينك كوميرشال، أن الهيئة فحصت 400 طلب من بين الطلبات المقدمة وبالفعل قام 200 مستثمر بسداد مبلغ جدية الحجز المقدر ب10٪.

وتابع، أن الفترة الحالية تشهد توسع من الدولة فى توفير أراضي للاستثمار سواء للنشاط العمراني المتكامل أو الإداري والتجاري والطبي، ونسبة كبيرة من طلبات الحصول على أراضي كانت للأنشطة التجارية والطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 آلاف جنيه للمتر‎.. طرح 5 قطع أراض تخصيص مباشر في الشيخ زايد

35 مليار جنيه.. قيمة استثمارات 115 مشروعا جديدا بالتخصيص المباشر

ضم مدينة أسوان الجديدة لمدن الجيل الرابع

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-8-2019

جردوها من ملابسها وصوروها عارية.. تفاصيل مؤلمة لممثلة انتقدت رئيس زيمبابوي

الفلاحين تكشف أسعار الأسمدة: نتمنى وصوله قبل انتهاء الموسم الصيفي

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

شاهد.. رسالة محمد صلاح لـ مشجع الأهلى بعد أن فقد قدميه فى حادث مروع

تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك