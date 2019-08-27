المجتمعات العمرانية : تلقينا 700 طلب لتخصيص أراض بالأمر المباشر‎

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،إن الهيئة تلقت نحو 700 طلب لتخصيص أراضي بآلية التخصيص المباشر الجديدة التي أقرتها الهيئة.



وأوضح عباس في تصريحات له اليوم على هامش مشاركته بمؤتمر ثينك كوميرشال، أن الهيئة فحصت 400 طلب من بين الطلبات المقدمة وبالفعل قام 200 مستثمر بسداد مبلغ جدية الحجز المقدر ب10٪.



وتابع، أن الفترة الحالية تشهد توسع من الدولة فى توفير أراضي للاستثمار سواء للنشاط العمراني المتكامل أو الإداري والتجاري والطبي، ونسبة كبيرة من طلبات الحصول على أراضي كانت للأنشطة التجارية والطبية.

