ضبط 4 أشخاص نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد المواطنين (عامل- مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى/ بالغربية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 67 ألف جنيه مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكى.. أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية) بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.



كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين (حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز طنطا/ بالغربية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 70 ألف جنيه مقابل تسفيره وأبنائه لإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكى.



أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (فنى بإحدى الشركات، مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية) بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.



وفى سياق متصل تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية) عن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى 6 آلاف يورو مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكى، أكدت التحريات، صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عاطل (مقيم بدائرة مركز السنطة الغربية، سبق اتهامه فى (3) قضايا "نصب تسفير") بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.



كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إجماليها 140 ألف جنيه، وجواز السفر الخاص به، مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المُستولى عليه من الشاكى.



أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه (إدارى بإحدى المستشفيات، مقيم بدائرة مركز سمنود بالغربية) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.