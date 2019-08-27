أحمد صلاح حسني في ضيافة صاحبة السعادة.. غدا

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، "استورى" عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصحبة الفنانة إسعاد يونس.



وكتب أحمد صلاح حسني معلقا على الصورة: "غدا الساعه 11 على DMC فى برنامج صاحبة السعادة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسنى هو فيلم "الممر".



فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.



ويناقش فيلم الممر المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



فيلم "الممر" تم تصويره على مدار 3 أشهر، وبنت شركة الإنتاج ديكوراته بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة التي يدور حولها العمل.