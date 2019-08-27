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حوادث

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة داخل طرد بريدي بمطار القاهرة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:09 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن يحتوى على "كمية من مخدر الكوكايين وزنت 50 جرام- 40 طابع مخدر لعقار LSD" وارد لأحد الأشخاص داخل البلاد.

من خلال تكثيف التحريات، أسفرت الجهود عن أن الطرد المشار إليه مرسل إلى أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" مقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين.

بمواجهته اعترف بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة.

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