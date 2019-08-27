التصديري للعقار: 250 مليار دولار عائدا متوقعا من منح الإقامة للأجانب خلال 5 سنوات‎

قال المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس التصديري للعقار، إن تيسير منح الإقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارا بمصر يساهم في تطوير فكرة تصدير العقار.



وأوضح المهندس عمرو سليمان، خلال مؤتمر "ثينك كوميرشال" اليوم، الثلاثاء، أن "تصدير العقار أمر مهم جدا للدولة، لقدرته الكبيرة على جذب عملة صعبة للاقتصاد المصري، ونتمنى أن نبيع مليون وحدة سكنية بنظام التصدير العقاري".



وأضاف عضو المجلس التصديري للعقار: "الدولة تسعى لربط الحصول على الجنسية في بعض الحالات بشراء العقار مثل اليونان، وهذه الخطوة لو تمت كما نتوقع يمكن أن تحقق مصر في 5 سنوات نحو 250 مليار دولار عائد الخزانة العامة من هذا النشاط فقط، خاصة أن لدينا نحو 6 ملايين لاجئ من جنسيات متنوعة".

