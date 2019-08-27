ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للعقار: 250 مليار دولار عائدا متوقعا من منح الإقامة للأجانب خلال 5 سنوات‎

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:26 م
تصدير العقارات
تصدير العقارات
آمنة عبد العظيم
قال المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس التصديري للعقار، إن تيسير منح الإقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارا بمصر يساهم في تطوير فكرة تصدير العقار.

وأوضح المهندس عمرو سليمان، خلال مؤتمر "ثينك كوميرشال" اليوم، الثلاثاء، أن "تصدير العقار أمر مهم جدا للدولة، لقدرته الكبيرة على جذب عملة صعبة للاقتصاد المصري، ونتمنى أن نبيع مليون وحدة سكنية بنظام التصدير العقاري".

وأضاف عضو المجلس التصديري للعقار: "الدولة تسعى لربط الحصول على الجنسية في بعض الحالات بشراء العقار مثل اليونان، وهذه الخطوة لو تمت كما نتوقع يمكن أن تحقق مصر في 5 سنوات نحو 250 مليار دولار عائد الخزانة العامة من هذا النشاط فقط، خاصة أن لدينا نحو 6 ملايين لاجئ من جنسيات متنوعة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري للعقار: فرصة عظيمة للاستحواذ على حصة كبيرة من تصدير العقار في الشرق الأوسط

تصدير العقار المصرى يوفر 20 مليار دولار للدولة.. تيسيرات قانونية مطلوبة .. منح الإقامة للأجانب الخطوة الأولى

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة

وفد الأهلي يجتمع بـ وكيل مدرب برازيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

تريزيجيه في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام كرو ألكاسندرا بكأس الرابطة

إهمال جسيم.. إحالة 2 من العاملين بجهاز القاهرة الجديدة للمحاكمة

سقطت من الدور السادس.. فتاة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من شرفة منزلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق وجرئ.. رانيا يوسف بإطلالة يوم الثلاثاء

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

توب تحت الفستان.. سالي عبد السلام تستر المكشوف