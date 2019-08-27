طلاب هندسة المطرية بجامعة حلوان يبتكرون مكمورة فحم صديقة للبيئة

ابتكر مجموعة من طلاب قسم القوى الميكانيكية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان مكمورة فحم صديقة للبيئة، عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على انتاج فحم نباتي بجودة عالية وتقوم بمعالجة الغازات الناتجة عن التفحيم وتحويلها إلى غازات تخليقية تستخدم كوقود بالإضافة إلى استخلاص زيوت عطرية واحماض وزيوت ثقيلة حيث تهدف المكمورة لحل مشكلة الطاقة حول مشكلة تصنيع الفحم النباتي في مصر.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة حيث ان الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب الذين يقومون بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية، ويأتى ذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم الافكار الطلابية والمشاريع العلمية التى تساهم فى التنمية المستدامة للمجتمع.



وصمم مجموعة من الطلاب تحت اشراف الدكتور يوسف احمد عطاى مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية، والدكتور محمد عبد المنعم نوار مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المطرية مكمورة فحم صديقة للبيئة لحل المشاكل البيئية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج الفحم النباتى فى مصر بسبب الطريقة التقليدية التي يتم انتاج الفحم من خلالها عن طريق مكامير الفحم البلدي و ما ينتج عنها من ملوثات وغازات ضارة بكميات ضخمة تؤثر على سلامة المواطنين فى المناطق المجاورة لتلك المكامير.



وبالنسبة لأزمة الطاقة والتي تتمثل في نضوب الوقود البترولي غير المتجدد، أكدت الدراسات أنه من المتوقع انتهاء مصادر الطاقة غير المتجددة خلال العقد الخامس من القرن الحالى مما يوجب ضرورة تشغيل مكامير الفحم بدون الإعتماد على أي مصدر طاقة خارجي واستخدام طاقة الكتلة الحية الموجودة بالخشب كمصدر للطاقة.



وتتكون المكمورة من خمس منظومات وهى فرن المكمورة والولاعة، منظومة تجميع الزيوت والتيار الناتج وتخزين الغاز التخليقي القابل للاشتعال، ومنظومة معالجة العادم الناتج من احتراق الخشب المستخدم لبدء التشغيل، منظومة معالجة وتحويل الغازات الناتجة من عملية التفحيم وولاعة الغاز، منظومة تحكم وقياسات، وبعد التجربة الفعلية وجد أنه عند تفحيم٥٠٠ كجم تستغرق عملية التجفيف والتفحيم ٢٠ ساعة.



ويتكون فريق عمل المشروع من الطالب أحمد محمد عبد الغنى، سفيان أشرف عبد التواب، طه محمد سيد، عمر عبد الفتاح عبد القادر، محمد احمد حسن، محمد السيد على، محمد رمضان سعيد، محمد سعيد عبد الفتاح، محمد سعيد محمود، محمد ضياء خاطر، محمد عز الدين المتولى، محمد عماد محمد، مصطفى محمود طه.