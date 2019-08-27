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مصر للطيران وشركة EAS تبحثان تطوير الخدمات المقدمة للطائرات داخل المهبط

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:27 م
اجتماع بين مصر للطيران
اجتماع بين مصر للطيران والمصرية للخدمات الأرضية
نورهان خفاجي
بحث المهندس مجدى محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مع اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية للخدمات الأرضية EAS، سبل زيادة التعاون المشترك فيما بينهما، كشركاء فى مجال تقديم الخدمة الأرضية للعملاء على مستوى المطارات المصرية.

وقام اللواء محمد كامل، برفقة عدد من المسئولين بالشركة، بزيارة مصر للطيران للخدمات الأرضية، للاتفاق على تطوير المعدات وزيادة الجرعات التدريبية للعاملين القائمين على تقديم الخدمة للطائرات داخل أرض المهبط بالمطارات المصرية، لتكون على قدر المسئولية التي تتطلبها المرحلة الراهنة من التطويرات والتحديثات بالمطارات المصرية.

وأكد رئيسا شركتي الخدمات الأرضية، ضرورة وضع صالح العملاء فى المقام الأول من خلال السعي الجاد لتطوير الخدمة المقدمة لهم بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون الجاد للحفاظ على قيمة المنافسة الشريفة بين الشركتين.

وضم وفد مسئولي شركة EAS، كلا من إيناس المراكبى مدير الاتفاقيات، ومجدى شكرى، مستشار رئيس الشركة، وعمرو زين، مدير التشغيل بالشركة.

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