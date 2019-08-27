الأهلي يدرس تأجيل قيد كريم نيدفيد لفترة القيد الشتوية

تدرس لجنة التخطيط بالاهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد، لفترة القيد الشتوية، وعدم قيده في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويتواجد نيدفيد في ألمانيا خلال الفترة الحالية لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد الإصابة التى يعانى منها بشكل متكرر والوقوف على التشخيص الحقيقى لأسباب رشح الركبة الذى يتعرض له بشكل متكرر.





وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة نيدفيد ومعرفة أخر تطورات إصابته.



