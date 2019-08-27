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رياضة

الأهلي يدرس تأجيل قيد كريم نيدفيد لفترة القيد الشتوية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:26 م
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
عبد الحكيم ابو علم
تدرس لجنة التخطيط بالاهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد، لفترة القيد الشتوية، وعدم قيده في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد نيدفيد في ألمانيا خلال الفترة الحالية لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد الإصابة التى يعانى منها بشكل متكرر والوقوف على التشخيص الحقيقى لأسباب رشح الركبة الذى يتعرض له بشكل متكرر.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة نيدفيد ومعرفة أخر تطورات إصابته.

وتأكد الجهاز الفني، من طول مدة علاج نيدفيد والتي قد تصل لثلاثة شهور، وهو ما يصعب من أمر قيده في الصيف الجاري.

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