شاهد.. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من كبار السن والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، وامر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة ب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حال مرور المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم ،إشتبهت فى سيارة ملصق على لوحاتها المعدنية ملصق من البلاستيك ومدون عليها أرقام مصطنعة، بإستيقاف مستقليها تبين أنهما شخصان (مقيمان بمحافظة الشرقية، سبق إتهام أحدهما فى 4 قضايا متنوعة) وبحوزتهما داخل السيارة (عدد من خطوط الهواتف المحمولة- مكواة كهربائية- أطقم كاسات- 10 فيزا كارت لأشخاص مختلفين).



بمواجهتهما إعترفا بأن السيارة مستأجرة وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وخاصة كبار السن عن طريق إدعائهما بعملهما طرف إحدى شركات الإتصالات ومغافلتهم وإستبدال الفيزا كارد الخاص بهم بأخرى "منتهية" عقب إيهامهم بإستحقاقهم هدايا من الشركة عملهما، والإستيلاء على المبالغ المالية المودعة بالفيزا.



وأمكن التوصل إلى أحد من المجنى عليهم، وبإستدعائه تعرف على المتهمين وإتهامهما بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ 12 ألف جنيه من الفيزا خاصته، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.