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مرأة

مريم أوزيرلي تشعل إنستجرام.. بفستان أحمر رقيق

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:27 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الممثلة التركية مريم أوزيرلي بطلة مسلسل حريم السلطان على حساب الانستجرام الخاص بها صورة اثناء قضاء عطلتها في أسبانيا.

وأطلت الفنانة مريم أوزيرلي بفستان أحمر رقيق، مع تسريحة شعر جذابة تتلاءم مع شعرها الذهبي.

وجاءت شهرة مريم أوزيرلي من مسلسل حريم السلطان التركي الذي لاقى شهرة كبيرة في العالم العربي، وكان له أكثر من جزء.

و مريم أوزيرلي ممثلة تركية ولدت في مدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002.

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