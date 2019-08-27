مباحث القاهرة تنجح فى إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما وتضبط الجناة ..صور

نجح رجال مباحث القاهرة فى إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما وضبط الجناة.



وكان المقدم محمد ابو العطا رئيس مباحث قسم شرطة المرج قد تمكن من ضبط عاطلين- سبق إتهامهما فى 3 قضايا متنوعة حـــال إستقلالهما سيارة فان ( ولا يحملان ثمة تراخيص ) بالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.



وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك " حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة.



وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى وتم بإرشادهما ضبطها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.