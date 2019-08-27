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على متن 17 رحلة جوية.. 3200 حاج يعودون من الأراضي المقدسة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:31 م
الحجاج في مطار القاهرة
الحجاج في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تواصل مصر للطيران، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير، اليوم الثلاثاء، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣٢٠٠ حاج، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية، ونظيرتها السعودية من قبل بعثة الشركة هناك.

وتسير مصر للطيران، 10 رحلات من جدة لنقل 1600 حاج من بينهم رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة و الشرقية وأسيوط، و تضامن سوهاج و قنا و الأقصر بخلاف رحلات العمل.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران قد بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية ،حيث نقلت الشركة حتي الآن أكثر من 60 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة.

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