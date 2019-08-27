بدء تطوير جسر ترعة المريوطية بطول 3.5 كم

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حيث تناول اللقاء عددا من الملفات الهامة على رأسها تطوير جسر ترعة المريوطية وتأهيل جانبى الترع والمصارف وتجميل المناطق المحيطة بها بما يعود بالنفع على المواطنين ومجهودات إزالة التعديات ورفع المخلفات على شبكتى الترع والمصارف بنطاق الجيزة.



وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى على البدء فى أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية بالتنسيق مع محافظة الجيزة، حيث سيتم تجميل وتدبيش جسر الترعة وتركيب أسوار جمالية وساحات لانتظار السيارات وأنترلوك وممشى للمواطنين.



وأشار وزير الموارد المائية والري الى أن الوزارة تقوم بضخ مبالغ مالية ضخمة في أعمال تطهير الترع والمصارف، وذلك لتحسين البيئة المحيطة بها.



ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع وزارة الرى لبدء تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الإزدحام المرورى وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بطول 3,5 كم لما لها من أهمية كبيرة على المواطنين والمترددين على المنطقة.



وأشار الى أن الأعمال ستتم بمسار الترعة على عدد من المراحل، وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري، لافتًا الى أن الأعمال تأتى بالتزامن مع خطة التطوير التى تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، حيث جارى رصف وتوسعة الطريق بتكلفة حوالي 20 مليون لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات فى الوصول إلى الطريق الدائري.



وأشاد المحافظ بدور وزارة الموارد المائية والرى لما بذلوه من جهد مكثف في أعمال صيانة لجميع الخطوط القديمة بسحارة الرهاوي لاستيعاب تصرفات المياه القادمة من مصرف اللبيني والمريوطية، مما أدى إلى انخفاض المنسوب إلى معدله الطبيعي، فضلًا عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة في أعمال تطهير وإزالة التعديات للترع والمصارف.



أكد راشد أن هناك تعاونا كاملا مع الوزارة فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك من خلال شن حملات على المخالفين.



ووجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة الموارد المائية والرى، مؤكدا ضرورة التعاون الدائم مع الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

