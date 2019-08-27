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سيارات

أخبار السيارات.. هوندا تصمم وسائد هوائية لحماية الركاب بشكل أفضل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:26 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت شركة هوندا ان الشركة تعمل الان على تطوير وسائد هوائية جديدة مصممة لحماية الركاب بشكل أفضل في حالة حدوث تصادم أمامي وخاصة في حالات التصادم الأمامي الجانبي من خلال فريق قسم التطوير بهوندا امريكا .

وقال رئيس قسم التطوير والبحث بهوندا أمريكا جيم كيلر بان الوسائد الهوائية الجديدة تمثل الجهود المستمرة لهوندا لتعزيز السلامة في مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصادم، كما أنها تعكس التفكير الابتكاري لمهندسينا للحد من الإصابات والوفيات في هذه الحوادث، ويعلم مهندسونا أن عملهم على هذا النوع من تقنيات الأمان المتطورة سيكون له آثار بعيدة المدى على حياة الناس لسنوات عديدة قادمة”.

وتتميز الوسائد الهوائية الجديدة عن التقليدية بانها تتكون من ثلاثة أجزاء قابلة للنفخ " واحدة مركزية واثنتان جانبيتان"، بالإضافة إلى اللوحة الشراعية والتي تمتد بين الجزئين الجانبيين، ويعمل هذا الجزء على التقاط رأس الراكب وإبطاء حركته، في حين تعمل الأجزاء الجانبية على إحاطة الرأس وتهدئة سرعته.

والجدير بالذكر أن الوسائد الهوائية الجديدة ستساعد على تقليل القوى المؤثرة على رأس الراكب، وستوفر حماية أفضل للرأس، مما يقلل من فرصة حدوث إصابات خطيرة للرأس والرقبة بسبب دورانها الشديد أو انزلاقها من الوسائد الهوائية العادية.

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