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رياضة

مصر تتطلع لحصد المزيد من الميداليات في منافسات اليوم بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:01 م
مصر تتألق بدورة الألعاب
مصر تتألق بدورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
تنافس اليوم بعثة مصر، المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 19 الى 31 أغسطس الجاري، ويشارك في منافسات اليوم أبطال مصر، والتي تبدأ بتصفيات "القوس والسهم، الريشة الطائرة، تنس طاولة، تنس أرضي، تنس طاولة، كرة الطائرة".

وتشمل منافسات نهائيات اليوم "ألعاب القوى فردي رجال، الشطرنج، السلاح، الجمباز، الرماية، رفع الاثقال" ومن المتوقع أن تحقق مصر مزيدا من الميداليات في منافسات اليوم لتحافظ على الصدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وتتصدر مصر المركز الاول في جدول ترتيب الدورة بـ 116 ميدالية متنوعة، بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضية و14 برونزية، والمغرب المركز الثالث برصيد 52 ميدالية بواقع 13 ذهبية و15 فضية و24 برونزية، والجزائر للمركز الرابع برصيد 52 ميدالية بينهم 13 ذهبية و14 فضية و25 برونزية.

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