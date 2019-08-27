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برلمان

ليس له قيمة.. برلمانية تطالب بوقف محمد رمضان عن الغناء

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:45 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
أسامة علي
أكدت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أى عمل يقدمه سواء تمثيليًا أو غنائيًا، وأن يكون عمله له قيمة شكلية وموضوعية.

وعلقت النائبة عبلة الهوارى في تصريحات لـ"صدى البلد"، على الجدل الكبير الذى تسبب فيه الفنان محمد رمضان بعد حفله الأخير بالساحل الشمالى، قائلة إن ما يقدمه الفنان محمد رمضان فى حفلاته ليس له قيمة شكلية ولا موضوعية، وأزياؤه عارية وكلمات أغانيه خارجة عن قيم ومبادئ المجتمع المصرى، مضيفة "لازم يبطل يغنى ويخليه فى التمثيل".

وطالبت النائبة عبلة الهوارى، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله الفنان محمد رمضان، كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بالتدخل فى هذا الشأن، وتساءلت "مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية".

كان الفنان محمد رمضان أثار جدلًا واسعًا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شهد الحفل 4 أفعال مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.

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