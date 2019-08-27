بمعاونة شخص آخر.. معاون مكتب بريد يسرق 750 ألف جنيه بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع معاون مكتب بريد بالبحيرة فى الاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال المكتب.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام معاون أحد مكاتب البريد بمحافظة البحيرة بالإشتراك والتواطؤ مع (آخر، حاصل على دبلوم زراعة) مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود،

بالاستيلاء

على مبلغ (750000 سبعمائة وخمسون ألف جنيهًا) من حساب صندوق دعم المشروعات بمكتب البريد المُشار إليه، وذلك عن طريق

استخراج

إيصال سحب وتزوير توقيع المفوض للجهاز، وقيامه بتحويل المبلغ المذكور على حساب المتهم الثانى بناءً على إتفاق مُسبق بينهما،

والاستيلاء

على المبلغ لنفسهما دون وجه حق.