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حوادث

بمعاونة شخص آخر.. معاون مكتب بريد يسرق 750 ألف جنيه بالبحيرة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:25 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع معاون مكتب بريد بالبحيرة فى الاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال المكتب.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام معاون أحد مكاتب البريد بمحافظة البحيرة بالإشتراك والتواطؤ مع (آخر، حاصل على دبلوم زراعة) مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بالاستيلاء على مبلغ (750000 سبعمائة وخمسون ألف جنيهًا) من حساب صندوق دعم المشروعات بمكتب البريد المُشار إليه، وذلك عن طريق استخراج إيصال سحب وتزوير توقيع المفوض للجهاز، وقيامه بتحويل المبلغ المذكور على حساب المتهم الثانى بناءً على إتفاق مُسبق بينهما، والاستيلاء على المبلغ لنفسهما دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين.

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