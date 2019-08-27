إعداد مدربين بتعليم الفيوم للتوعية الصحية لمرضى السكري

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية) بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالتعاون مع شركة سانوفي للأدوية، تدريب إعداد مدربين للمعلمين على التوعية الصحية لمرض السكري، ضمن فعاليات وأنشطة مشروع (نمط حياه صحي للوقاية من مرض السكري).



تم تدريب عدد 16 مدرسة ابتدائية بإدارة يوسف الصديق التعليمية، (ابتدائى وأعدادي وثانوي)، شملت المعلمين والإداريين والعاملين فى الحقل التعليمي.



بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والاستاذ هشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية أكرم الخرجاوي مدير الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالفيوم.



كما حضر التدريب مريم بشارة مدير تنفيذي بشركة سانوفي ، و هاني حيدر مدير المشروع والاستاذ سعد عبدالمنعم رئيس قسم المشاركة المجتمعية بإدارة يوسف الصديق.