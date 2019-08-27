ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة في واقعة سرقة بالإكراه

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجرامين (أحدهما مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه" - سبق إتهامه في 9 قضايا آخرهم "بلطجة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما وكذا مبلغ مالي من قائد سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



وأمكن التوصل للمجني عليه "مصاب بجروح" والذي قرر أنه في وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسي" بطريق الأتوستراد بدائرة القسم إستوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالي والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.