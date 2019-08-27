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توك شو

تحرك العضلات في وقتها المناسب.. ملابس ذكية تحسن اللياقة البدنية ..فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:12 م
ملابس ذكية تحسن اللياقة
ملابس ذكية تحسن اللياقة البدنية
توك شو
عرضت فضائية "CNN بالعربية"، تقريرًا عن ملابس رياضية ذكية يمكنها قياس 100 متغير فى الجسم، من أجل محاولة تحسين أداء التمارين الرياضية وإعطاء معلومات أكثر دقة. 

وأفاد فضائية "CNN بالعربية" بأن شركة "ترايب ويريبلز" اليونانية هى الناشئة على صنع تلك الملابس الرياضية الذكية. 

وأوضح فضائية "CNN بالعربية" أن الشركة الناشئة صرحت بأن الملابس الذكية تكلفتها تتجاوز مليون دولار. 

وتابع فضائية "CNN بالعربية" أن هناك مختبرًا احترافيًا لعلوم الميكانيكا الحيوية تتم فيه ممارسة التمارين الرياضية وقياس وتحليل كل حركة العضلات فى وقتها الحقيقي. 

وأشار فضائية "CNN بالعربية" إلى أن الملابس الذكية باهظة الثمن، حيث لا يمكن للأفراد العاديين الحصول عليها.

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