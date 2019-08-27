الفلاحين تكشف أسعار الأسمدة: نتمنى وصوله قبل انتهاء الموسم الصيفي

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: "إننا على أعتاب انتهاء موسم الزراعة الصيفى، ولابد أن يكون كل فلاح استلم حصصه من الأسمدة المدعمة من وزارة الزراعة، خاصًة أنه موسم حصاد الأرز والذرة.



وأكد حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن 30% من الأسمدة المدعمة لا يتم صرفها حتى الآن، الأمر الذي يعانى منه الفلاحون وشركات النقل الناقلة لتلك الأسمدة.



وأضاف نقيب الفلاحين أن توزيع الأسمدة المدعمة أفضل من الأعوام الماضية، متمنيًا وصولها لكل فلاح قبل نهاية الموسم الصيفى، حيثُ يبدأ من مارس وحتى نهاية سبتمبر.



وأوضح حسين أبو صدام أن أسعار الأسمدة مدعمة بـ 50% من أسعار أسمدة السوق السوداء، إلا أن الفلاح يحصل على كميات قليلة من الأسمدة مقارنًة بما تحتاجه الأراضى الزراعة، منوهًا بأن سعر الطن من أسمدة اليوريا يصل إلى 3290 جنيهًا، أما طن أسمدة النترات المدعمة فيصل إلى 3190 جنيها.

