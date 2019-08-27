نشوى الحوفى: المواطن جزء من صناعة التنمية المستدامة

قالت نشوى الحوفى عضو اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، إن الإعلام مهمته الأولى هو التوضيح والتفسير، وبالتالى لابد من تعريف المواطنين أهداف التنمية المستدامة وشعوره بأنه جزء من صناعة التنمية.



جاء ذلك خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة والتى تناقش الهدف الخامس المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن التنمية هدفها الأساسي العمل على الإنسان.



فيما استعرضت ريم السباعى ممثلة للتنمية المستدامة بجهاز التعبئة والإحصاء مرصد أهداف التنمية المستدامة والذي يعد منصة رقمية مبتكرة كأداة متطورة لمؤشرات التنمية فى مصر.



وقالت السباعى أن المرصد عبارة عن ابلكيشين يمكن تحميله على الهاتف من أجل متابعة أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات والأرقام، هذا بالإضافة إلى توافر الابلكشين باللغتين العربية والإنجليزية.