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ثقافة

الفائزة في مسابقة الاتحاد العالمي للشعراء في ضيافة مكتبة مصر الجديدة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
طارق موسى
تستضيف مكتبة مصر الجديدة الشاعرة ايه مصطفى الفائزة بجائزة شعراء من مصر في مسابقةة الاتحاد العالمى للشعراء لعام 2019 في امسية شعرية لمناقشة ديوانها الاول انتروبيا وذلك في السادسة من مساء غد الاربعاء ويدير الامسية الشاعر زين العابدين فؤاد صرح بذلك د.نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة، مشيرا الى ان الامسية تأتى من منطلق اهتمام الجمعية المجتمعى ورعايتها لكافة المواهب الشابة واحتضانها وتشجعها لصقلها.

يذكر أن الاتحاد العالمى للشعراء هو المرجعية الأولى للشعراء ويجسد روح الوحدة بين الشعراء، وانطلقت جائزة الاتحاد في 2018 وانبثقت من ضمير الشعر وروحانيته الخالصة للقيم النبيلة بحثا عن النموذج الذي تعزز القدرة في ضمير المجتمعات والسير بها نحو عالم اكثر انسانية في معالجة وتجاوز اشكالات التعايش بكافة انواعها وتشابكاتها.

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