هبة مجدي: ترتيب اسمي على التتر لا يشغلني

عبرت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على الانضمام لأسرة العمل بمجرد عرضه عليها.

وقالت هبة مجدي، إن أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي هادف ويناقش قصص ويعالجها، بالإضافة إلى أنها تقدم لأول مرة أقدم هذه النوعية من الأعمال، أيضا فريق العمل كان متعاونا وهذا ظهر على الشاشة.وأضافت: "لا أتحدث في ترتيب الأسماء علي التتر لأن الجمهور كل ما يشغله الدور والشخصية والعمل"."طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا، ويعد العمل ثالث مسلسلات شركة سينرجى التى انطلق تصويرها للعرض فى رمضان المقبل بعد "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، و"قمر هادى" للنجم هانى سلامة.