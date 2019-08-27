عمر خيرت يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل ختام مهرجان محكى القلعة

يجرى الموسيقار الكبير عمر خيرت تحضيرات وبروفات مكثفة استعدادا لإحياء حفل موسيقى كبير في ختام حفلات مهرجان "محكى القلعة" للموسيقى والغناء يوم السبت المقبل.



ويقدم الموسيقار خلال الحفل مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة مثل "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من المقطوعات الشهير له .



يذكر أن عمر خيرت توقف عن الحفلات لأكثر من شهرين بسبب انشغاله بوضع موسيقى فيلم الممر ، ولكنه أحيا مؤخرا حفلا استثنائيا بالأوبرا.

