داخل حقائب راكب بالمطار.. إحباط تهريب ترمادول وأعضاء جنسية تعويضية وسجائر

أحبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب سجائر إلكترونية ومستلزماتها، وعدد من الأجهزة التعويضية، وأقراص الترمادول المخدرة، داخل حقائب راكب مصري قادم من الصين.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، تم الاشتباه في راكب قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه عثر داخلها علي كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وكذلك عدد من الأجهزة والأعضاء التعويضية الجنسية بين طيات الملابس في 5 حقائب مختلفة الأحجام.



وأضافت المصادر أنه تم تفتيش الراكب ذاتيا، حيث جرى العثور على كمية من شرائط الترامادول بإجمالي 166 قرصا وكبسول وأجهزة ايفون.



وأمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 بالمطار.