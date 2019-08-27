من المحاصيل الاستراتيجية.. بدء حصاد ذرة شرق قناة السويس

بدأ المزارعون في الإسماعيلية، حصد الذرة خلال الشهر الجاري، وذلك تحت إشراف لجنة زراعية من مديرية الزراعة بالإسماعيلية.



تكثف زراعة الإسماعيلية المرور علي زراعات الذرة لمتابعة زراعته وحصاده بناء علي تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، برئاسة المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة والمهندس محمد فؤاد مدير المكافحة والمهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي.



وقال محمود عبد القادر مدير إدارة المكافحة، يعتبر محصول الذرة أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية المهمة كذلك من أهم مدخلات الثروة الحيوانية.



تزرع الذرة فى جميع أنواع الأراضي جيدة الصرف والخالية من الأملاح وتجود زراعته فى الأراضى الطينية والطينية الطميية جيدة القوام وكذلك الأراضى الرملية مع العناية بتسميدها، لافتًا إلى أنه يتم حصاد الذرة بعد 110 يومًا من الزراعة ومن أهم علامات النضج جفاف أغلفة "الكيزان" جفافًا طبيعيًا.



وأوضح، أنه يعتبر أنسب الأوقات لزراعة الذرة هو النصف الثانى من شهر أبريل حيث هو الميعاد الأنسب لزراعة هذا المحصول، وإذا تأخرنا فى زراعتها يجب عدم التأخير لبعد شهر يونيو لأنه يعتبر لهذا الشهر الكثير من المزايا مثل حماية المحاصيل من الآفات وحمايتها من إصابتها بالأمراض.



وتتم الزراعة خلال النصف الثاني من أبريل بعد حصاد المحاصيل الشتوية المبكرة، مثل الفول البلدي، وبنجر السكر، والبطاطس، وخلال شهر مايو في حالة الزراعة بعد البرسيم والقمح والشعير وتفضل الزراعة المبكرة، حيث إنها تسمح بنمو نباتات الذرة نمو جيدا وتقلل الإصابة بالثقبات والمن، كما أن الزراعة بعد شهر مايو تسبب نقصا واضحا في المحصول.



وقال المهندس محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بشرق القناة، إن الإدارة الزراعية تعمل علي التوسع في زراعة الذرة وذلك لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة كثيرًا من المزارعين وأصحاب الأراضي تقوم بزراعة الذرة كل عام لتستخدمه كعلف للحيوانات والمواشى فى المزارع الخاصة به أو ببيعه للتجار، والبعض الآخر يقوم بتجفيف الذرة سيلاج حتى يتواجد طوال السنة كعلف للحيوانات، وبيتم فحص النبات طوال مراحل عمر النبات وتقديم الإرشادات والتوصيات الخاصة بمكافحة الآفات للوصول به إلى بر الأمان.



وعن الحقول الإرشادية لزراعة الذرة قال المهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي، تهدف لنشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه، مشيرا إلى أن مهمها تجوب قرى القنطرة شرق، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة المحصول لزيادة الإنتاج، ومساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.



ومن ناحية أخرى بدأ بعض المزارعين موسم حصاد الذرة الشامية بنوعيها الصفراء والبيضاء، خاصة من قام بزراعة أراضيه فى فترة مبكرة عن الآخرين.



وفي مركز القنطرة شرق تم زراعة 1800 فدان ويتم حصاد كيزان الذرة ونشرها أمام المنازل أو في الجرن لتجفيفه وتقشيره ويتم فصل الغلال عن الكوالح إما باليد في المساحات الصغيرة أو بواسطة الفراكة الحديد ومحصول الذرة الشامية بنوعيه يعتبر من أهم مصادر دخل الفلاح ويستمر المحصول في الأرض لمدة 110 أيام حسب الصنف.



ويتم استخدام أعوادها في عمل السيلاج والغلال لتغذية الحيوانات بها.



وتقوم المرأة في الريف بمساعدة زوجها فى الحقول، لما لها من دور كبير فى ذلك، فهي تساند الزوج كتفا بكتف فى جمع المحصول، وكانت قديما تساعده فى الزراعة، ولكن الآن قل هذا الدور؛ لوجود آلات حديثة تساعد المزارع، بالإضافة إلى تعلم الكثير من ربات البيوت وعدم رغبتهن فى الذهاب إلى الحقول، ويقوم الرجال والأطفال من الذكور بذلك.