أسلوب جديد.. حبس عاطلين متهمين بسرقة سيارتين

أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى وسرقة سيارتين بالمرج وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة انه عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين، سبق إتهامهما فى 3 قضايا متنوعة، مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، المرج".. حـــال استقلالهما سيارة فان "ولا يحملان ثمة تراخيص" بالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك " حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة، وأضافا انهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، فيما أقرا بارتكابهما حادث سرقة سيارة أخرى وتم بإرشادهما ضبطها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.