ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حذفه من قائمة الكواكب.. مدير ناسا يكشف هوية بلوتو الحقيقية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:53 م
بلوتو
بلوتو
آية جمعة
من الواضح أن التشكيك في هوية "بلوتو" كـ كوكب قزم أو الاعتراف به كـ كوكب سيبدأ مرة أخرى، وذلك بعدما كشف جيم بريدنشتاين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أنه يعتقد أن الجسم السماوي "كوكبا" وليس "كوكب قزم".

وأثناء حديثه في ملتقي FIRST Robotics بولاية أوكلاهوما الأمريكية، عارض بريدنشتاين بحزم الاعتقاد الشائع حول بلوتو.

وقال بريدنشتاين "فقط كما تعلمون، في رأيي بلوتو كوكب"، مضيفا "يمكنكم أن تكتبوا أن مسؤول ناسا أعلن أن بلوتو كوكبا مرة أخرى، وأنا متمسك بذلك".

وتم إعلان بلوتو لأول مرة كوكبًا في عام 1930 بعد أن اكتشفه عالم الفلك الأمريكي كلايد تومبو، وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أنه الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية، وهو الكوكب الموجود على الحواف الخارجية للنظام الشمسي في حزام كويبر.

في عام 2005 ، اكتشف علماء الفلك كوكبًا قزمًا يدعى إريس، وهو أكبر بنسبة 27 في المائة من بلوتو، وبعد مرور عام، تم اتخاذ قرار بتصنيف بلوتو كوكبا قزما لكن نظرا لأن مدار بلوتو مستطيل ويتداخل مع مدار نبتون، فقد تم استبعاده من تصنيفه الكواكب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكوكب الغامض.. بلوتو على موعد التقابل مع الأرض والشمس اليوم

أكبر من الأرض 8 أضعاف وله 3 شموس .. ناسا تكتشف كوكبا جديدا وفريدا

ترشيحاتنا

القوى العاملة: أول محرم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

قلقون من كثرة إجهاض المجندات.. رسالة خاصة من الحاخامات لـ جيش إسرائيل

الأهلي يرفض عرض النجم الساحلي لإنهاء قضية كوليبالي

الداخلية بالمرصاد لتجار الآثار.. ضبط 30 قطعة أثرية قبل بيعها ..صور

سوق السيارات المستعملة.. أسعار اسبرانزا بعد التخفيضات.. فيديو

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يكشف عن اسم المدرب الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع