بعد حذفه من قائمة الكواكب.. مدير ناسا يكشف هوية بلوتو الحقيقية

من الواضح أن التشكيك في هوية "بلوتو" كـ كوكب قزم أو الاعتراف به كـ كوكب سيبدأ مرة أخرى، وذلك بعدما كشف جيم بريدنشتاين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أنه يعتقد أن الجسم السماوي "كوكبا" وليس "كوكب قزم".





وأثناء حديثه في ملتقي FIRST Robotics بولاية أوكلاهوما الأمريكية ، عارض بريدنشتاين بحزم الاعتقاد الشائع حول بلوتو.





وقال بريدنشتاين "فقط كما تعلمون، في رأيي بلوتو كوكب"، مضيفا "يمكنكم أن تكتبوا أن مسؤول ناسا أعلن أن بلوتو كوكبا مرة أخرى، وأنا متمسك بذلك".





وتم إعلان بلوتو لأول مرة كوكبًا في عام 1930 بعد أن اكتشفه عالم الفلك الأمريكي كلايد تومبو، وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد أنه الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية، وهو الكوكب الموجود على الحواف الخارجية للنظام الشمسي في حزام كويبر.





في عام 2005 ، اكتشف علماء الفلك كوكبًا قزمًا يدعى إريس، وهو أكبر بنسبة 27 في المائة من بلوتو، وبعد مرور عام، تم اتخاذ قرار بتصنيف بلوتو كوكبا قزما لكن نظرا لأن مدار بلوتو مستطيل ويتداخل مع مدار نبتون، فقد تم استبعاده من تصنيفه الكواكب.