في 15 يوما.. مصر للطيران تعيد 63 ألف حاج من الأراضي المقدسة لمصر

أيام قليلة وتختتم مصر للطيران جسرها الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث نقلت الشركة على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 63 ألف حاج، عبر مطاري جدة والمدينة المنورة، على متن 300 رحلة جوية، وسط تسهيلات كبيرة من قبل بعثة الشركة الوطنية في الأراضي السعودية، ناهيك عن تسهيلات العودة داخل المطارات المصرية.



وقالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه بنهاية رحلات الغد، وعددها 19 رحلة جوية، تكون الشركة سيرت 300 رحلة جوية، في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، نقلت خلالها 63 ألف حاجًا، إلى مطارات القاهرة، وأسوان، والغردقة، والأقصر، لنقل الحجاج المصريين والأجانب القادمين عبر مطار القاهرة الدولي، من دول مالي وفلسطين وغيرها من الدول التي مر ركابها ترانزيت عبر القاهرة.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيبا من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، ومنتظر أن تختتم جسر العودة يوم 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

