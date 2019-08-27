19 أكتوبر.. نظر دعوى عزل المستشار القانوني لـ محمد مرسي

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفصل المستشار القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسي، وإحالته للصلاحية وعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لإصدار قرار بعزله من منصبه لجلسة 19 أكتوبر القادم.



ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، بالرغم من أنه شغل منصب المستشار القانونى لمرسي وقت توليه الحكم عام 2013 وهو المعروف عنه ميوله لجماعة الإخوان.



لفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله الأساسي وطالبت بعزله من منصبه.

