قلقون من كثرة إجهاض المجندات.. رسالة خاصة من الحاخامات لـ جيش إسرائيل

نشرت القناة الثانية العبرية اليوم، الثلاثاء، فحوى الرسالة الخاصة التي بعثها كبار الحاخامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان أفيف كوخافي وقيادات الجيش الإسرائيلي.



وجاء فى الرسالة أن كبار الحاخامات في إسرائيل يعربون عن قلقهم إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض وسط المجندات والتي تكلف الجيش 5 ملايين شيكل.



وحسب القناة الإسرائيلية الثانية فقد قالوا في الرسالة: "نحن حاخامات إسرائيل نشعر بالألم من الزيادة في عدد حالات الإجهاض في صفوف المجندات".



ووقّع عليها الحاخام دوف ليئور والحاخام حاييم دروكمان والحاخام شموئيل إلياهو.



وأضافوا: "نرجو الحفاظ على جو مناسب في القواعد العسكرية، وحرمة معسكر إسرائيل وأخلاقه".



ويأتي نداء الحاخامات تعليقا على تقرير للجيش الإسرائيلي قال فيه إنه على الرغم من الجهود لخفض عدد حالات الحمل غير المخطط لها، فقد شهد هذا العام زيادة كبيرة في حالات الإجهاض بين المجندات.