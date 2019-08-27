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ثقافة

اتحاد كتاب الدلتا يناقش التجربة الشعرية لـ محمد غازي..صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقد اتحاد كتّاب وسط الدلتا، ندوة لمناقشة التجربة الشعرية، للشاعر محمد غازي النجار، بحضور الناقد الدكتور رامي هلال، وتقديم الدكتور أسامة البحيري أستاذ النقد والبلاغة بآداب طنطا.

وقال الشاعر محمد غازي النجار: "كانت ليلة عامرة بالجمال والمحبّة والنبل، تأكد فيها أن الشعر فن خالد ومتجدّد، وما زال يحتفظ ببهائه وجدليته وقدرته الخاصة جدا على التأثير وتحريك المياه الراكدة واستصلاح البوار الممدّد، فلا يمكن الاستغناء عن الشعر، وهو أحد المكوّنات الأساسية للحياة والحضارة، فالشعر باختصار هو المعرفة".

وأضاف أن مشكلة الشعر المعاصرة هي في التلقّي، ويعالجها النقد بمد جسوره النورانية، ويعالجها التعليم والإعلام بنشر الوعي الجمالي.

وأشار الناقد الدكتور رامي هلال إلى أن الشعر من دأبه أن يخرج على سلطة النموذج، وأنه دائما ما يتجاوز الإطارات الحاكمة؛ كي يحلّق في فضاءات الإبداع اللا متناهية، مؤكدًا على أن الغموض الحادث في القصائد الحداثية مرجعه إلى أزمة النقد التي من دورها أن تردم الفجوة بين المبدع والمتلقي.

وأوضح أن قصيدة الشاعر محمد غازي ذات فضاءات متعدّدة تعتمد على التخييل، الذي يصنع عوالم ممكنة داخل النصوص، وتقيم هذه القصائد جدلية بين الفكر والشعور، متوسلة إلى ذلك بتدفّق الصور الشعرية الطازجة والمدهشة، كما تحمل التجربة رسالتها الجمالية، من خلال تفجير إيقاعات اللغة والتركيز على أصواتها وموسيقاها الخاصة.

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