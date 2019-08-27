نالت إشادة الإعلام العالمي.. برلماني عن مداخلة الرئيس خلال جلسة التنوع البيولوجي في تيكاد 7

صرح النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر إلى ميثاق "ميتز"، يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال محمد المسعود، فى بيان له، إن الدولة المصرية تؤكد في جميع المحافل الدولية التزامها بالحفاظ على التنوع البيئي واتخاذ خطوات لوقف تغير المناخ والتصحر.



وأكد عضو البرلمان أن مداخلة الرئيس السيسي خلال جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" نالت إشادة العديد من وسائل الإعلام العالمية، حيث أكدت التزام الدولة المصرية بمحددات الحفاظ على البيئة.



وأوضحت أن مواجهة تغير المناخ يتطلب توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة.