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فن

رامي صبري يحتفل بألبومه في الساحل الشمالي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:45 م
رامي صبرى
رامي صبرى
شيرى نبيل
يحتفل الفنان رامي صبري، بألبومه الجديد "فارق معاك"، في حفل غنائي بالساحل الشمالي، يوم الخميس القادم.

الحفل يقام في تمام السابعة مساء، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم "رامي" في الحفل أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".

ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية أبرزها "هو في كدة"، "بقابل ناس"، "أنا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "بتهتمي"، "حكاية حبنا".

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