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برلمان

برلمانى يطالب بوضع خطة لإعادة جذب الشباب إلى المراكز الثقافية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:44 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.

وأوضح طارق متولي، فى طلبه، أن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام القهاوي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية.

وأضاف طارق متولي، أنه علينا تزويد الشباب بزاد علمي وثقافي ليساهم في تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع عن طريق تقديم المعارف وتفسيرها والتعليق عليها، بالإضافة إلى تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية، وتحقيق التكامل الثقافي، كذلك حثهم على الرياضة كغذاء لعقولهم وأرواحهم.

وطالب طارق متولي، بتفعيل دور الأندية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية، من خلال وضع خطة لتطويرهم، وإعداد برامج تناسب الفئات العمرية المختلفة بشكل جذاب.

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