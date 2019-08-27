بحوزتهم مخدرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال"، عن ضبط عاطلين - سبق اتهام أحدهما فى قضيتى "مخدرات"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك خلال تواجدهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما (80 جراما لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة - أحدهما مسجل شقى خطر - سبق اتهامه فى 13 قضية "مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة متجر" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (30 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتفى محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.