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ثقافة

لتوديعه قبل انتهاء خدمته.. سفير اليونان بالقاهرة يزور وزير الآثار في مكتبه

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:53 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل وزير الآثار، السفير ميشيل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، بمكتبه في الوزارة، لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء -بحسب بيان الثلاثاء- أشاد ديامسيس بالجهود التي تبذلها وزارة الآثار للحفاظ علي تراث مصر الأثري والثقافي ورفع الوعي الأثري وتنشيط السياحة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الهامة، والتي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوى العالم، وعلى مستوى السياحة الوافدة إلى مصر.

كما شكره أيضًا على الفعاليات الأثرية التي تنظمها وزارة الآثار، والتي حرص ديامسيس على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم، ما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال وعراقة وتفرد الحضارة المصرية.

وذكر أن هذه الفعاليات كانت أحد أسباب استمتاعه بفترة تواجده كسفير لبلاده في القاهرة، كما أعرب عن رغبته لحضوره مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير والذي شهد مراحل تطور إنشائه خلال الأعوام السابقة.

وفي نهاية اللقاء أثنى الوزير على التعاون المثمر مع دولة اليونان في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الأثري والثقافي متمنيًا للسفير ديامسيس التوفيق في مسؤلياته العملية الجديدة التي سيكلف لها.

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