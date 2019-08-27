حملات تموينية موسعة على المحلات التجارية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا عددا من المخالفات التموينية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والطب البيطري والصحة بالإضافة لإدارة التفتيش والمتابعة بالمركز وبالاشتراك مع مباحث تموين المنيا.



وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين وإحكام القانون.



قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز إن المخالفات ضمت تحرير 37 مخالفة تموينية لمصنع للألبان مخالف لقواعد السلامة الصحية ومحلات جزارة ومحلات لمستحضرات التجميل والعطارة، مؤكدا مواصلة هذه الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



ومن جانبه، أوضح طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا، أن المخالفات جاءت ما بين (عدم إعلان ـــ إدارة منشأة بدون ترخيص ـــــ عدم وجود شهادة صحية ـــ بيع سلع بدون بيانات).



