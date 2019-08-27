المنتجين الزراعيين تكشف السبب الحقيقى وراء نقص الأسمدة المدعمة لدى الفلاحين

أشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بما تقوم به الحكومة من أجل توفير الأسمدة المدعمة للفلاحين، موضحًا أن جميع الفلاحين كان لديهم مشاكل فى توفير الأسمدة الشتوية خلال الموسم الشتوى بسبب تأخر عمليات النقل.



وقال فريد واصل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نقل الأسمدة أصبح مكلفًا بعد زيادة أسعار المحروقات والبنزين الأخيرة، لذا تمت إضافة 5 جنيهات على كل شيكارة يتم نقلها لسد الفجوة الناجمة عن زيادة البنزين.



وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين أن توزيع الأسمدة فى الموسم الصيفى أفضل من الموسم الشتوى، وكذلك الأعوام الماضية، موضحًا أنه يتم صرف 3 ملايين طن من الأسمدة المدعمة، وهذا لا يسد احتياجات الفلاحين.



وكشف فريد واصل السبب الرئيسى وراء نقص الأسمدة المدعمة لدى الفلاحين، قائلا: "إن من أهمها وجود مصنعين فقط فى مصر لإنتاج الأسمدة لذا فإن لديهم ضغطا كبيرا، خاصًة أنهم يريدون إنتاج أسمدة لبيعها فى السوق السوداء لتعويض الأموال التى يتم إنفاقها على الأسمدة المدعمة".