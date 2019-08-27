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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في اليمن

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:56 م
توزيع 350 سلة غذائية
توزيع 350 سلة غذائية في اليمن
نادر غازى:
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء أمس، 350 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب باليمن، استفاد منها 2,100 شخص.

وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية، ونقل المرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الأدوية اللازمة لهم، ومتابعة مرضى السكري والضغط، والمشاركة بندوة في جمعية الهلال الأحمر عن مرض ترقق العظام، وتقديم جلستين دعم نفسي للنساء وللفتيات.

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